ТЕЦ, які працюватимуть на відходах, побудують у Києві — подробиці КМДА

Чоловік утрамбовує сміття. Фото: КМДА

У Києві на протилежних берегах планують побудувати дві теплоелектростанції. Для їх роботи будуть використовувати комбіноване паливо і висококалорійні фракції відходів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

ТЕЦ, які працюють на відходах

Представники адміністрації завітали до Львова, де ознайомились із будівництвом механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу, та відвідали сміттєвий полігон біля села Грибовичі, де триває рекультивація.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Фото: КМДА

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що ці проєкти реалізуються за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, також вони є важливими у впровадженні європейських практик.

"Кількість сміття не зменшується, і його правильна та безпечна утилізація потребує ефективних рішень. Бачимо, що за сприяння ЄБРР роботи з будівництва полігону для Львова активно продовжують. Важливо, що в перспективі, за задумом інженерів, сміттєпереробний комплекс використовуватиме потенціал побутових відходів як джерело електричної енергії", — зазначив Пантелеєв.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Фото: КМДА

Рекультивація у Львові. Фото: КМДА

Представник КМДА розповів, що вдалося домовитись із львівськими колегами про співпрацю та обмін досвідом для кращого використання сміття як енергоджерела.

"Україна живе в умовах енергетичного дефіциту. Ворог системними ударами намагається знищити існуючу енергосистему, позбавити нас електроенергії та газу. Тому ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію", — пояснив посадовець.

Сортування сміття у Львові. Фото: КМДА

За його словами, це є метою Концепції енергетичної стійкості Києва. Також вона передбачає побудову двох ТЕЦ на різних берегах столиці, які будуть працювати на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів.

"Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми", — додав Пантелеєв.

Делегація з КМДА у Львові. Фото: КМДА

Ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив про рекордну кількість втрати генерації електроенергії в Україні. За його словами, йдеться про понад 40 ГВт енергогенерації, що загрожує енергетичній безпеці держави.

Водночас у США заявили, що допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а також захистити їх від потенційних ударів Росії.