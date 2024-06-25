ТЕЦ, які працюватимуть на відходах, побудують у Києві — подробиці КМДА

У Києві з'являться ТЕЦ, які будуть працювати на смітті
У Києві на протилежних берегах планують побудувати дві теплоелектростанції. Для їх роботи будуть використовувати комбіноване паливо і висококалорійні фракції відходів.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у понеділок, 24 червня.
ТЕЦ, які працюють на відходах
Представники адміністрації завітали до Львова, де ознайомились із будівництвом механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу, та відвідали сміттєвий полігон біля села Грибовичі, де триває рекультивація.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що ці проєкти реалізуються за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, також вони є важливими у впровадженні європейських практик.
"Кількість сміття не зменшується, і його правильна та безпечна утилізація потребує ефективних рішень. Бачимо, що за сприяння ЄБРР роботи з будівництва полігону для Львова активно продовжують. Важливо, що в перспективі, за задумом інженерів, сміттєпереробний комплекс використовуватиме потенціал побутових відходів як джерело електричної енергії", — зазначив Пантелеєв.
Представник КМДА розповів, що вдалося домовитись із львівськими колегами про співпрацю та обмін досвідом для кращого використання сміття як енергоджерела.
"Україна живе в умовах енергетичного дефіциту. Ворог системними ударами намагається знищити існуючу енергосистему, позбавити нас електроенергії та газу. Тому ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію", — пояснив посадовець.
За його словами, це є метою Концепції енергетичної стійкості Києва. Також вона передбачає побудову двох ТЕЦ на різних берегах столиці, які будуть працювати на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів.
"Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми", — додав Пантелеєв.
Ситуація з енергетикою в Україні
Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив про рекордну кількість втрати генерації електроенергії в Україні. За його словами, йдеться про понад 40 ГВт енергогенерації, що загрожує енергетичній безпеці держави.
Водночас у США заявили, що допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а також захистити їх від потенційних ударів Росії.
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