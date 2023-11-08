В Киеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие среди пассажиров

Поврежден общественное транспортное средство из-за ДТП. Фото: Полиция Киева

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве на Берестейском проспекте 8 ноября. Там столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего получили ранения семь человек.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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"Сегодня около 12.00 часов в полицию Киева поступила информация об аварии, которая произошла на Брестском проспекте. За вызовом выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, патрульные полицейские и врачи", — говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла из-за неопределения первоочередности проезда между двумя общественными транспортными средствами. В результате происшествия пострадали семь пассажиров, двое из которых были госпитализированы.

На месте происшествия полиция устанавливает обстоятельства ДТП и решает правовую квалификацию.

Повреждена маршрутка из-за ДТП. Фото: Полиция Киева

Напомним, что в Киевской области в Бориспольском районе произошло ДТП, участниками которого стали два грузовика. Авария произошла сегодня, 8 ноября, на 93 километре автодороги Киев — Харьков — Довжанский.