Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие среди пассажиров arrow

В Киеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие среди пассажиров

8 ноября 2023 14:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие среди пассажиров
Поврежден общественное транспортное средство из-за ДТП. Фото: Полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве на Берестейском проспекте 8 ноября. Там столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего получили ранения семь человек.

Об этом сообщает Полиция Киева.

Читайте также:

ДТП на Берестейском проспекте с участием двух маршруток

"Сегодня около 12.00 часов в полицию Киева поступила информация об аварии, которая произошла на Брестском проспекте. За вызовом выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, патрульные полицейские и врачи", — говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла из-за неопределения первоочередности проезда между двумя общественными транспортными средствами. В результате происшествия пострадали семь пассажиров, двое из которых были госпитализированы.

На месте происшествия полиция устанавливает обстоятельства ДТП и решает правовую квалификацию.

ДТП
Повреждена маршрутка из-за ДТП. Фото: Полиция Киева

Напомним, что в Киевской области в Бориспольском районе произошло ДТП, участниками которого стали два грузовика. Авария произошла сегодня, 8 ноября, на 93 километре автодороги Киев — Харьков — Довжанский.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме