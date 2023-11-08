Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі серед пасажирів arrow

У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі серед пасажирів

8 листопада 2023 14:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі серед пасажирів
Пошкоджений громадський транспортний засіб через ДТП. Фото: Поліція Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Читайте також:

ДТП на Берестейському проспекті за участі двох маршруток

"Сьогодні близько 12.00 до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталася на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, аварія трапилася через не визначення першочерговості проїзду між двома громадськими транспортними засобами. Внаслідок автопригоди постраждало сім пасажирів, двоє з яких були ушпиталені.

На місці події поліція встановлює обставини ДТП та вирішує щодо правової кваліфікації.

ДТП
Пошкоджена через ДТП маршрутка. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, що на Київщині у Бориспільському районі відбулася ДТП, учасниками якої стали дві вантажівки. Аварія трапилася сьогодні, 8 листопада, на 93-му кілометрі автодороги Київ — Харків — Довжанський.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі