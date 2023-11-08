У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі серед пасажирів
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.
Про це повідомляє Поліція Києва.
ДТП на Берестейському проспекті за участі двох маршруток
"Сьогодні близько 12.00 до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталася на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, аварія трапилася через не визначення першочерговості проїзду між двома громадськими транспортними засобами. Внаслідок автопригоди постраждало сім пасажирів, двоє з яких були ушпиталені.
На місці події поліція встановлює обставини ДТП та вирішує щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, що на Київщині у Бориспільському районі відбулася ДТП, учасниками якої стали дві вантажівки. Аварія трапилася сьогодні, 8 листопада, на 93-му кілометрі автодороги Київ — Харків — Довжанський.
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