У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі серед пасажирів

Пошкоджений громадський транспортний засіб через ДТП. Фото: Поліція Києва

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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"Сьогодні близько 12.00 до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталася на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, аварія трапилася через не визначення першочерговості проїзду між двома громадськими транспортними засобами. Внаслідок автопригоди постраждало сім пасажирів, двоє з яких були ушпиталені.

На місці події поліція встановлює обставини ДТП та вирішує щодо правової кваліфікації.

Пошкоджена через ДТП маршрутка. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, що на Київщині у Бориспільському районі відбулася ДТП, учасниками якої стали дві вантажівки. Аварія трапилася сьогодні, 8 листопада, на 93-му кілометрі автодороги Київ — Харків — Довжанський.