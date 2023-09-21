Преступник ограбил беременную в роддоме Киева

Подозреваемый в совершении преступления мужчина. Фото: Полиция Киева

В Киеве преступник обокрал беременную женщину в роддоме. Инцидент произошел в учреждении на проспекте Валерия Лобановского.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

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Преступление в роддоме Киева

В роддоме на проспекте Валерия Лобановского в Киеве преступник обокрал беременную женщину.

Полиция установила, что женщина вместе с мужчиной пришла на осмотр. Они оставили свои вещи в кабинете врача и вышли в другой. Этим воспользовался злоумышленник. Видя, что людей вокруг нет, он зашел в помещение и похитил из кошелька 5 000 гривен и мобильный телефон.

Уже через несколько часов правоохранители установили личность вора и задержали его.

"Правонарушитель - это 44-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, кражу и находившийся в розыске Харьковским отделом полиции за совершение аналогичного преступления", — говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в совершении кражи в условиях военного положения. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Похищенные у беременной женщины деньги. Фото: Полиция Киева

Угнанный у беременной женщины телефон. Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киеве руководитель детективного агентства получал данные из закрытых государственных баз о высших чиновниках, военнослужащих и правоохранителях и продавал их в даркнете. В этом ему помогал один из столичных копов.