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В Киеве преступник обокрал беременную женщину в роддоме

21 сентября 2023 15:31
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Преступник ограбил беременную в роддоме Киева
Подозреваемый в совершении преступления мужчина. Фото: Полиция Киева
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве преступник обокрал беременную женщину в роддоме. Инцидент произошел в учреждении на проспекте Валерия Лобановского.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

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В роддоме на проспекте Валерия Лобановского в Киеве преступник обокрал беременную женщину.

Полиция установила, что женщина вместе с мужчиной пришла на осмотр. Они оставили свои вещи в кабинете врача и вышли в другой. Этим воспользовался злоумышленник. Видя, что людей вокруг нет, он зашел в помещение и похитил из кошелька 5 000 гривен и мобильный телефон.

Уже через несколько часов правоохранители установили личность вора и задержали его.

"Правонарушитель - это 44-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, кражу и находившийся в розыске Харьковским отделом полиции за совершение аналогичного преступления", — говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в совершении кражи в условиях военного положения. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

деньги
Похищенные у беременной женщины деньги. Фото: Полиция Киева
телефон
Угнанный у беременной женщины телефон. Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киеве руководитель детективного агентства получал данные из закрытых государственных баз о высших чиновниках, военнослужащих и правоохранителях и продавал их в даркнете. В этом ему помогал один из столичных копов.

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