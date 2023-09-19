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В Києві "зливали" дані українських топчиновників в даркнет: як працювала схема

19 вересня 2023 18:49
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Дані українських топчиновників в даркнеті - Як вони туди потрапляють
Проведення обшуків у підозрюваного. Фото: Київська обласна прокуратура
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

В Києві керівник детективної агенції отримував дані з закритих державних баз про вищих чиновників, військовослужбовців і правоохоронців та продавав їх в даркнеті. В цьому йому допомагав один із столичних копів. 

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура в Facebook

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Чоловік, прикриваючись детективним агентством, створив в даркнеті розгалужену мережу вебресурсів. Таким чином він приймав анонімні замовлення на збір інформації про громадян України.

Своїх "клієнтів" зловмисник шукав у тематичних групах в одному з месенджерів. Покупці конфіденційних даних замовляли потрібну інформацію та розраховувались за неї криптовалютою. 

"Щоб отримувати відомості з закритих баз даних, детектив залучив до схеми працівника одного з центральних державних органів влади та співробітника Національної поліції. Правоохоронець на прохання працівника держоргану надав йому дані з закритої бази, які той передав детективу", — йде мова в повідомленні.

В рамках розслідування правоохоронці змогли задокументувати факти "зливу" конфіденційної інформації про військових ЗСУ, співробітників правоохоронних органів і вищих чиновників.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, різну документацію, серед якої були і витяги з закритих баз даних.

обшук
Проведення обшуку у підозрюваних. Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Києві група молодиків продавала різні наркотики через Telegram-бот. Щомісячний "прибуток" такої діяльності становив близько 1,5 млн гривень. 

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