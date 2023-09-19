Дані українських топчиновників в даркнеті - Як вони туди потрапляють

Проведення обшуків у підозрюваного. Фото: Київська обласна прокуратура

В Києві керівник детективної агенції отримував дані з закритих державних баз про вищих чиновників, військовослужбовців і правоохоронців та продавав їх в даркнеті. В цьому йому допомагав один із столичних копів.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура в Facebook.

Читайте також:

Дані про українських топ-чиновників в даркнеті

Чоловік, прикриваючись детективним агентством, створив в даркнеті розгалужену мережу вебресурсів. Таким чином він приймав анонімні замовлення на збір інформації про громадян України.

Своїх "клієнтів" зловмисник шукав у тематичних групах в одному з месенджерів. Покупці конфіденційних даних замовляли потрібну інформацію та розраховувались за неї криптовалютою.

"Щоб отримувати відомості з закритих баз даних, детектив залучив до схеми працівника одного з центральних державних органів влади та співробітника Національної поліції. Правоохоронець на прохання працівника держоргану надав йому дані з закритої бази, які той передав детективу", — йде мова в повідомленні.

В рамках розслідування правоохоронці змогли задокументувати факти "зливу" конфіденційної інформації про військових ЗСУ, співробітників правоохоронних органів і вищих чиновників.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, різну документацію, серед якої були і витяги з закритих баз даних.

Проведення обшуку у підозрюваних. Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Києві група молодиків продавала різні наркотики через Telegram-бот. Щомісячний "прибуток" такої діяльності становив близько 1,5 млн гривень.