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В Киеве преступная группировка хотела завладеть землями Киевской ГЭС

29 ноября 2023 11:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве преступная группировка хотела завладеть землями Киевской ГЭС
ГБР и Офис Генпрокурора проводят расследование. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники ГБР и  Нацполиции Украины разоблачили и арестовали участников организованной преступной группы, незаконно захвативших пять гектаров земли Киевской ГЭС. В состав группировки входили известные строительные инвесторы, юристы, архитекторы, землеустроители и представители государственных органов, действовавшие в интересах нескольких застройщиков. 

Об этом сообщает ГБР.

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Как работала группировка

"К настоящему времени 8 участников группы уже обвиняются, из них 5 задержаны", — говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что преступники использовали законодательные пробелы, переквалифицировав участки как сельскохозяйственные земли, что облегчало их передачу гражданам Украины. Остальные члены группы находили через социальные сети "подставных лиц", готовых за деньги подписать документы на передачу им этих земель. 

После этого исполнители от имени подставных лиц подписывали документы для регистрации права собственности, а затем продавали землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитного жилья, которые инициировали и профинансировали эту незаконную схему.

ГБР ведет расследование
ГБР и Офис Генпрокурора проводят расследование. Фото: Офис Генпрокурора

"В период 2020-2021 годов организаторы и участники этой группы захватили государственные земли, относящиеся к водным ресурсам, расположенные на стратегически важных объектах Киевской ГЭС. Общая площадь этих участков составила более 5 гектаров, а их оценочная стоимость более 15 миллионов гривен", — уточнили в ГБР. 

Также в бюро добавили, что в осуществлении этой преступной схемы участвовали также отдельные должностные лица Государственного геокадастра, превысившие свои полномочия при выделении земель.

ГБР ведет расследование
ГБР и Офис Генпрокурора проводят расследование. Фото: Офис Генпрокурора
ГБР ведет расследование
ГБР и Офис Генпрокурора проводят расследование. Фото: Офис Генпрокурора
ГБР
Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Что инкриминируют преступникам

Офис Генпрокурора сообщает, что задержанные обвиняются в создании и управлении организованной преступной группой, а также в участии в ней. Им также предъявлены обвинения в совершении мошенничества в крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и в превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов. 

ГБР и Офис Генпрокурора проводят расследование
ГБР и Офис Генпрокурора проводят расследование. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении бухгалтеру Государственного кредитного учреждения. Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую ущерб на 1,8 миллиона гривен.

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