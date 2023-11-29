У Києві злочинне угруповання хотіло заволодіти землями Київської ГЕС

ДБР та Офіс Генпрокурора проводять розслідування. Фото: Офіс Генпрокурора

Співробітники ДБР та Нацполіції України викрили та заарештували участників організованої злочинної групи, які незаконно захопили п'ять гектарів землі Київської ГЕС. До складу угруповання входили відомі будівельні інвестори, юристи, архітектори, землевпорядники та представники державних органів, які діяли на користь кількох забудовників.

Про це повідомляє ДБР.

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Як працювало угруповання

"Наразі вісім учасників групи вже звинувачуються, з них п'ять затримано", — йдеться в повідомленні.

У ДБР повідомили, що злочинці використали законодавчі прогалини, перекваліфікувавши ділянки як сільськогосподарські землі, що полегшувало їхню передачу громадянам України. Решта членів групи знаходила через соціальні мережі "підставних осіб", готових за гроші підписати документи на передачу їм цих земель.

Після цього виконавці від імені підставних осіб підписували документи для реєстрації права власності, а потім продавали землю представникам відомих у Київській області забудовників елітного житла, які ініціювали та профінансували цю незаконну схему.

ДБР та Офіс Генпрокурора проводять розслідування. Фото: Офіс Генпрокурора

"У період 2020-2021 років організатори та учасники цієї групи захопили державні землі, що належать до водних ресурсів, розташовані на стратегічно важливих об'єктах Київської ГЕС. Загальна площа цих ділянок склала понад 5 гектарів, а їхня оцінна вартість — понад 15 мільйонів гривень", — уточнили у ДБР.

Також у бюро додали, що у виконанні цієї злочинної схеми брали участь також окремі посадові особи Державного геокадастру, які перевищили свої повноваження при виділенні земель.

ДБР та Офіс Генпрокурора проводять розслідування. Фото: Офіс Генпрокурора

ДБР та Офіс Генпрокурора проводять розслідування. Фото: Офіс Генпрокурора

Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Що інкримінують злочинцям

Офіс Генпрокурора повідомляє, що затриманих звинувачують у створенні та управлінні організованою злочинною групою, а також у участі в ній. Їм також висунуто звинувачення у скоєнні шахрайства у великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та у перевищенні повноважень співробітниками правоохоронних органів.

ДБР та Офіс Генпрокурора проводять розслідування. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці повідомили про підозру бухгалтеру Державної кредитної установи. Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила збитки на 1,8 мільйона гривень.