В Киеве злоумышленник обокрал пенсионерку: полиция задержала мужчину
На днях в Подольском районе столицы злоумышленник обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.
Об этом сообщает полиция Киева.
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На днях в полицию обратилась киевлянка с сообщением о том, что на остановке возле Кирилловской церкви обворовали ее 68-летнюю мать.
"Пенсионерка рассказала правоохранителям, что обнаружила факт кражи на остановке общественного транспорта, когда хотела рассчитаться за проезд. Оперативники провели ряд мероприятий и вскоре установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец Закарпатья, который приехал в столицу с целью заработка", —говорят правоохранители.
Следователи оперативно задержали злоумышленника и изъяли мобильный телефон потерпевшей.
Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.
Напомним, ранее мы писали, что патрульные Голосеевского района столицы получили уведомление об очередном правонарушителе. Им оказался 44-летний велосипедист, стрелявший в собак.