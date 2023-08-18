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В Киеве злоумышленник обокрал пенсионерку: полиция задержала мужчину

18 августа 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве злоумышленник обокрал пенсионерку: полиция задержала мужчину
В Киеве злоумышленник обокрал пенсионерку: полиция задержала мужчину. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях в Подольском районе столицы злоумышленник обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.

Об этом сообщает полиция Киева.

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На днях в полицию обратилась киевлянка с сообщением о том, что на остановке возле Кирилловской церкви обворовали ее 68-летнюю мать.

"Пенсионерка рассказала правоохранителям, что обнаружила факт кражи на остановке общественного транспорта, когда хотела рассчитаться за проезд. Оперативники провели ряд мероприятий и вскоре установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец Закарпатья, который приехал в столицу с целью заработка", —говорят правоохранители.

Следователи оперативно задержали злоумышленника и изъяли мобильный телефон потерпевшей.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

 

В Киеве злоумышленник обокрал пенсионерку: полиция задержала мужчину. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что патрульные Голосеевского района столицы получили уведомление об очередном правонарушителе. Им оказался 44-летний велосипедист, стрелявший в собак.

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