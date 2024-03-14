В Киеве злоумышленники два года удерживали девушку, требуя вернуть "долг"

Задержанные правоохранителями преступники. Фото: полиция Киева

В Киеве двое злоумышленников потребовали от знакомой вернуть несуществующий долг. Также они принуждали девушку к оказанию сексуальных услуг.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева в четверг, 14 марта.

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Требовали вернуть "долг"

В Киеве правоохранители остановили преступную деятельность 20-летних сожителей, заставлявших знакомую оказывать сексуальные услуги.

Фигуранты около двух лет назад пригласили в гости свою 20-летнюю знакомую из Полтавской области. Когда она приехала, отобрали у нее документы и с применением физического насилия заставили оказывать сексуальные услуги за деньги.

"Для поиска "клиентов" фигурантка вала объявления в Интернете, а мужчина снимал квартиры, в которых создавались места разврата, и руководил финансами", — отметили в полиции.

Правоохранители также сообщили, что фигуранты требовали у потерпевшей отдать несуществующий долг. Они отбирали у нее все деньги, систематически унижали, пытали и всячески контролировали ее. Вырученные преступным путем средства они тратили на разнообразное имущество.

Действия правоохранителей

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили документы и банковские карты потерпевшей.

Кроме того, они изъяли "черновые" записи с номерами клиентов и "расценками", гаджеты с перепиской с "клиентами", деньги в разной валюте и два автомобиля.

В ходе следствия были найдены записи телефонных разговоров злоумышленников с потерпевшей, в которых они ее запугивают, унижают и угрожают расправой.

Обыски в квартире злоумышленников. Фото: полиция Киева

Правоохранители совершают следственные действия. Фото: полиция Киева

Изъятые у преступников деньги. Фото: полиция Киева

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Троещине заметили и задержали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области мужчину осудили на 10 лет из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.