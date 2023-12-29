В Киеве сменят маршруты движения некоторых автобусов с 1 января

Транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве некоторые автобусы и троллейбусы изменят свой маршрут. Так изменения коснутся маршрутов автобусов № 41-Д, № 2, №61, №98, № 34 и троллейбуса № 34.

Об этом сообщает КГГА.

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Когда запланированы изменения в маршрутах

Сообщается, что с 1 января, маршрут автобуса № 41-Д, который проходит от станции метро "Героев Днепра" через площадь Тараса Шевченко до поселка ДВС, будет переименован в маршрут № 40. Также 30 декабря запланированы изменения в маршрутах автобусов с номерами 2, 61, 98 и троллейбуса № 34. Изменения в маршруте автобуса № 31 вступят в силу 31 декабря.

Изменение маршрута автобуса № 41-Д.

В сообщении говорится, что изменение номера маршрута связано с организацией пассажирских перевозок на этом маршруте на постоянной основе.

Маршрут автобуса № 40. Фото: скриншот

Изменение маршрутов других автобусов

КГГА сообщает, что изменения маршрутов других автобусов связаны с ярмарками на улицах Сержа Лифаря, Иорданской, Героев Севастополя и Татарской.

автобус № 2 — в направлении движения до ул. Шолуденко от ул. Булгакова до ул. Виталия Скакуна по собственному маршруту, дальше бульв. Вацлава Гавела — ул. Пушечная — просп. Берестейский до ул. Шолуденко, в обратном направлении по собственному маршруту;

— в направлении движения до ул. Шолуденко от ул. Булгакова до ул. Виталия Скакуна по собственному маршруту, дальше бульв. Вацлава Гавела — ул. Пушечная — просп. Берестейский до ул. Шолуденко, в обратном направлении по собственному маршруту; автобус № 61 — ул. Радунская (в обратном направлении — ул. Радунская — ул. Лисковская — ул. Милославская) — ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака, четная сторона (в обратном направлении — нечетная) — ул. Александры Экстер — просп. Червоной Калины — ул. Сержа Лифаря — ул. Николая Закревского — ул. Рональда Рейгана — просп. Романа Шухевича — ул. Николая Кибальчича — просп. Воскресенский — ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. Сулеймана Стальского) — ул. Радужно — зал. пл. "Троещина";

— ул. Радунская (в обратном направлении — ул. Радунская — ул. Лисковская — ул. Милославская) — ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака, четная сторона (в обратном направлении — нечетная) — ул. Александры Экстер — просп. Червоной Калины — ул. Сержа Лифаря — ул. Николая Закревского — ул. Рональда Рейгана — просп. Романа Шухевича — ул. Николая Кибальчича — просп. Воскресенский — ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. Сулеймана Стальского) — ул. Радужно — зал. пл. "Троещина"; автобус №98 — ул. Радунская — ул. Будищанская — ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) — ул. Александры Экстер — просп. Червоной Калины — ул. Сержа Лифаря — ул. Пуховская — ТЭЦ-6;

— ул. Радунская — ул. Будищанская — ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) — ул. Александры Экстер — просп. Червоной Калины — ул. Сержа Лифаря — ул. Пуховская — ТЭЦ-6; троллейбус № 34 — от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;

— от ул. Северной до просп. Степана Бандеры; автобус № 31 — ст. м. "Политехнический институт" — просп. Берестейский — ул. Богдана Гаврилишина — ул. Довнар-Запольского — ул. Дегтяревская — ул. Белорусская — ул. Деревлянская — ул. Юрия Ильенко — ул. Академика Ромоданова — ул. Загоровская — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская.

Напомним, что Киев закупит 70 новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В тендере на закупку транспорта в рамках договора с учреждением приняли два участника: чешская ŠKODA ELECTRIC и турецкая Bozankaya.