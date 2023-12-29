У Києві змінять маршрути руху деяких автобусів із 1 січня

Транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві деякі автобуси та тролейбуси змінять свій маршрут. Так зміни торкнуться маршрутів автобусів №41-Д, №2, №61, №98, №34 та тролейбуса №34.

Про це повідомляє КМДА.

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Коли заплановано зміни у маршрутах

Повідомляється, що з 1 січня маршрут автобуса № 41-Д, який проходить від станції метро "Героїв Дніпра" через площу Тараса Шевченка до селища ДВС, буде перейменовано на маршрут № 40. Також 30 грудня заплановані зміни в маршрутах автобусів з номерами 2, 61, 98 та тролейбуса № 34. Зміни у маршруті автобуса № 31 набудуть чинності 31 грудня.

Зміна маршруту автобуса №41-Д

У повідомленні йдеться, що зміна номера маршруту пов'язана з організацією пасажирських перевезень на цьому маршруті на постійній основі.

Маршрут автобуса № 40. Фото: скриншот

Зміна маршрутів інших автобусів

КМДА повідомляє, що зміни маршрутів інших автобусів пов'язані з ярмарками на вулицях Сержа Лифаря, Йорданській, Героїв Севастополя та Татарській.

автобус № 2 — у напрямку руху до вул. Шолуденка від вул. Булгакова до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела — вул. Гарматна — просп. Берестейський до вул. Шолуденко, у зворотному напрямку за власним маршрутом;

— у напрямку руху до вул. Шолуденка від вул. Булгакова до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела — вул. Гарматна — просп. Берестейський до вул. Шолуденко, у зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус № 61 — вул. Радунська (у зворотному напрямку — вул. Радунська — вул. Лісковська — вул. Милославська) — вул. Градинська — вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку — непарна) — вул. Олександри Екстер — просп. Червоної Калини — вул. Сержа Лифаря — вул. Миколи Закревського — вул. Рональда Рейгана — просп. Романа Шухевича — вул. Миколи Кібальчича — просп. Воскресенський — вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) — вул. Райдужно — зал. пл. "Троєщина";

— вул. Радунська (у зворотному напрямку — вул. Радунська — вул. Лісковська — вул. Милославська) — вул. Градинська — вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку — непарна) — вул. Олександри Екстер — просп. Червоної Калини — вул. Сержа Лифаря — вул. Миколи Закревського — вул. Рональда Рейгана — просп. Романа Шухевича — вул. Миколи Кібальчича — просп. Воскресенський — вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) — вул. Райдужно — зал. пл. "Троєщина"; автобус №98 — вул. Радунська — вул. Будищанська — вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) — вул. Олександри Екстер — просп. Червоної Калини — вул. Сержа Лифаря — вул. Пухівська — ТЕЦ-6;

— вул. Радунська — вул. Будищанська — вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) — вул. Олександри Екстер — просп. Червоної Калини — вул. Сержа Лифаря — вул. Пухівська — ТЕЦ-6; тролейбус № 34 — від вул. Північна до просп. Степана Бандери;

— від вул. Північна до просп. Степана Бандери; автобус № 31 — ст. м. "Політехнічний інститут" — просп. Берестейський — вул. Богдана Гаврилишина — вул. Довнар-Запольського — вул. Дегтярівська — вул. Білоруська — вул. Деревлянська — вул. Юрія Іллєнка — вул. Академіка Ромоданова — вул. Загорівська — вул. Отто Шмідта — вул. Татарська.

Нагадаємо, що Київ закупить 70 нових тролейбусів коштом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). У тендері на закупівлю транспорту в рамках договору із установою взяли два учасники: чеська ŠKODA ELECTRIC та турецька Bozankaya.