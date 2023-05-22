В Киеве изменили правила движения транспорта во время воздушной тревоги

Транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 22 мая общественный транспорт в Киеве будет работать в новом режиме. После объявления воздушной тревоги пассажиры будут довозиться до ближайшего укрытия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.

Читайте также:

Изменения в работе столичного транспорта

Совет обороны Киева принял решение о новых правилах работы общественного транспорта в столице.

Теперь как транспортные средства КП "Киевпасстранс", так и частные компании после объявления воздушной тревоги будут курсировать по маршруту до ближайшего укрытия.

Действия водителя

Кроме того, водитель транспорта должен будет объявлять о наличии ближайшего укрытия.

"Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.", — отметили в КГГА.

Новые правила начнут действовать с сегодняшнего дня, 22 мая.

Напомним, 17 мая Киевская городская военная администрация сообщила, что поступили многочисленные жалобы по закрытым укрытиям во время воздушной тревоги. Сергей Попко отметил, что подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.