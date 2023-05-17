Попко заявив, що після численних скарг киян поліція перевірить всі укриття столиці

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Фото: КМВА

Сьогодні, 17 травня, Київська міська військова адміністрація повідомили, що надійшли численні скарги щодо зачинених укриттів під час повітряної тривоги. Сергій Попко зазначив, що такі випадки були зафіксовані практично у всіх районах столиці.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Закриті укриття в столиці

Кияни поскаржились начальнику Київської міської військової адміністрації щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. Сергій Попко зробив заяву з цього приводу і повідомив, що адміністрація разом із відповідними органами зробить перевірку всіх укриттів столиці.

"Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак — це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оборони Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття в столиці не має бути. Це неприпустимо. Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим пріоритетом! Зокрема, за це і воюють наші воїни, які щоденно наближають мир в Україні!", — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що вчора, 16 травня, Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною щодо щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей було збито.

У ніч проти 16 травня російські окупанти здійснили жорстокий обстріл столиці. Уламки ракети впали на територію зоопарку.

Також вчора, 16 травня, у Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.