У Києві змінили правила руху транспорту під час повітряної тривоги

Транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE

З 22 травня громадський транспорт у Києві працювати у новому режимі. Після оголошення повітряної тривоги пасажирів довозитимуть до найближчого укриття.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в Telegram-каналі.

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Рада оборони Києва ухвалила рішення про нові правила робота громадського транспорту у столиці.

Відтепер як транспортні засоби КП "Київпастранс", так і приватні компанії після оголошення повітряної тривоги будуть курсувати за маршрутом до найближчого укриття.

Дії водія

Крім того, водій транспорту повинен робити оголошення про наявність найближчого укриття.

"Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо", — наголосили у КМДА.

Нові правила розпочнуть діяти від сьогодні, 22 травня.

Нагадаємо, 17 травня Київська міська військова адміністрація повідомила, що надійшли численні скарги щодо зачинених укриттів під час повітряної тривоги. Сергій Попко зазначив, що такі випадки були зафіксовані практично у всіх районах столиці.