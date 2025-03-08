В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха — что происходит

Смог в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на утро 8 марта качество воздуха в Киеве остается на высоком уровне загрязненности. По данным Киевской городской государственной администрации, уровень загрязнения достиг вредных показателей, что может влиять на самочувствие жителей.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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С чем связано ухудшение качества воздуха в Киеве

Специалисты объясняют, что основной причиной повышенного уровня загрязнения являются масштабные пожары в экосистемах Киевской области и неблагоприятные метеорологические условия. Низкая скорость ветра способствует накоплению вредных примесей в воздухе и их удержанию в приземном слое.

Карта загрязненности воздуха в Киеве. Фото: скриншот SaveEcoBot

Чем опасно загрязнение воздуха

Специалисты SaveEcoBot объяснили, что индекс качества воздуха в 09:00 утра составлял 125. Такой уровень опасен для чувствительных групп населения, в частности людей с заболеваниями легких, астмой, сердечно-сосудистыми болезнями, а также для детей и пожилых людей. Высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе может вызвать дискомфорт при дыхании и обострение хронических болезней.

Как действовать в случае загрязненности воздуха

Городские власти рекомендуют киевлянам закрыть окна, ограничить пребывание на открытом воздухе, употреблять больше жидкости и использовать очистители воздуха, если таковые имеются. Особенно важно придерживаться этих советов людям из группы риска.

Ситуация с качеством воздуха может меняться, поэтому жителям рекомендуют следить за оперативными данными в системе мониторинга. Отследить уровень загрязненности можно на сайте Киевской системы мониторинга воздуха или через приложение Киев Цифровой.

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