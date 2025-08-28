В Киеве погибли 12 человек, среди них трое детей

Спасатели достают тела. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о новых данных о последствиях ночной атаки на Киев. По его словам, количество погибших увеличилось до 12 человек.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

Среди жертв — трое детей в возрасте 2, 14 и 17 лет. Спасательные и экстренные службы продолжают работать на местах попаданий, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим жителям столицы.

Напомним, в Киеве продолжаются поисково-спасательные работы, ведь, как сообщал министр внутренних дел Украины, под завалами могут быть как уцелевшие, так и погибшие. По последним данным, пропавшими без вести считают семь человек.