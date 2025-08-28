Атака на Київ 28 серпня - скільки людей зникли безвістки

Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі. Фото: ДСНС

Семеро людей зникли безвісти після удару РФ по будинку в Дарницькому районі столиці. Пошукові роботи тривають.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

РФ атакувала будинок двома ракетами

За словами Клименка, було щонайменше два ракетні удари — в будинок і поруч з ним.

Серед загиблих у цьому будинку — 14-річна дівчина. Одну дитину 11 років врятували, але вона у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного удару вже відомо про 45 поранених та восьмеро загиблих. Постраждав ТЦ в Києві, а також популярний ЖК.

Також ми писали, що після атаки у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях.