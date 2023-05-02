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В Киеве обнаружили остатки ракетных боеприпасов

2 мая 2023 13:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве обнаружили остатки ракетных боеприпасов
Найдены на территории столицы остатки ракет "Град". Фото: Киевская служба спасения
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На территории Святошинского лесничества Киева были обнаружены остатки боеприпасов. В лесополосе обнаружили небоевую часть снаряда ракетной системы залпового огня "Град".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Обследование территории

За последнюю неделю пиротехническое подразделение КАРС "Киевская служба спасения" обследовало около 2 гектаров территории в Оболонском и Святошинском районах столицы.

В частности, обследованы угодья в Межигорском и Святошинском лесничествах.

Опасная находка

На территории Святошинского лесничества вчера, 1 мая, были обнаружены остатки боеприпасов.

Находка была идентифицирована как небоевая часть снаряда от ракетной системы залпового огня "Град".

Напомним, что недалеко от столицы в Броварском районе Киевской области 8 апреля во время проведения дорожных работ травмировался 34-летний водитель трактора. Он случайно наехал на мину, которую поставили российские оккупанты в первый месяц вторжения в Украину.

Водитель выжил, однако получил травмы и был госпитализирован в больницу. Трактор получил сильнейшие механические повреждения. Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что неподалеку от места взрыва нашли еще 13 неразорвавшихся мин.

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