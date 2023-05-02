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У Києві знайшли залишки ракетних боєприпасів

2 травня 2023 13:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві знайшли залишки ракетних боєприпасів
Знайдені на території столиці залишки ракет "Град". Фото: Київська служба порятунку
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Святошинського лісництва Києва були знайдені залишки боєприпасів. У лісосмузі виявили небойову частину снаряда ракетної системи залпового вогню "Град".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Обстеження території

Протягом останнього тижня  піротехнічний підрозділ КАРС "Київська служба порятунку" обстежила близько 2 гектарів території у Оболонському та Святошинському районах столиці.

Зокрема, були обстежені угіддя в Межигірському та Святошинському лісництвах.

Небезпечна знахідка

На території Святошинського лісництва учора, 1 травня, були знайдені залишки боєприпасів.

Знахідка була ідентифікована як небойова частина снаряда від ракетної системи залпового вогню "Град".

Нагадаємо, що неподалік від столиці, у Броварському районі Київської області 8 квітня під час проведення дорожніх робіт травмувався 34-річний водій трактора. Він випадково наїхав на міну, яку залишили російські окупанти у перший місяць вторгнення в Україну.

Водій вижив, однак отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Трактор отримав сильні механічні ушкодження. Очільник же Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов зазначив, що неподалік місця вибуху знайшли ще 13 нерозірваних мін.

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