На Київщині водій трактора наїхав на міну

Залишки від знищеного трактора та одна з нерозірваних мін. Фото: начальник ГУНП Андрій Нєбитов

На Київщині в суботу, 8 квітня, під час проведення дорожніх робіт травмувався 34-річний водій трактора. Він випадково наїхав на міну, яку залишили російські окупанти у перший місяць вторгнення в Україну.

Про це повідомив начальник ГУНП Андрій Нєбитов.

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Деталі інциденту

Чоловік проводив дорожні роботи між селами Русанів та Світильня, де в ході робіт на тракторі випадково наїхав на ворожу міну. Водій вижив, однак отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Трактор отримав сильні механічні ушкодження. Андрій Нєбитов зазначив, що неподалік місця вибуху знайшли ще 13 нерозірваних мін.

Відомо, що на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки Київщини.

"Вкотре попереджаю громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію "102"", — зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, також 8 квітня на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Влада регіону закликає жителів утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

Нещодавно у Херсонській області чоловік підірвався на міні. Внаслідок інциденту він отримав травми обличчя.