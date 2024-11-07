В Киеве обезвредили два беспилотника после российской атаки 7 ноября

Российский беспилотник, который не сдетонировал в Киеве 7 ноября. Фото: Нацполиция

В результате российской атаки на Киев в четверг, 7 ноября, на крышу частного дома и пустырь упали два беспилотника, которые не взорвались. Правоохранители разрядили боевые части дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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"Сегодня, во время атаки РФ на Киев, на крышу частного домовладения упал вражеский беспилотник, который не сдетонировал. На место происшествия немедленно выехали взрывотехники столичного главка полиции, которые осторожно разрядили в летательном аппарате боевую часть и сняли его с крыши", — говорится в сообщении.

Другой вражеский беспилотник, который не разорвался, упал на пустырь. Взрывотехники также разрядили его.

В Нацполиции отметили, что в случае обнаружения любых взрывоопасных или подозрительных предметов нужно сразу звонить в полицию.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона действовала в 11 областях.

Также в результате вражеской атаки в нескольких районах Киева упали обломки "шахедов".