В Киеве обезвредили два беспилотника после российской атаки 7 ноября

В Киеве обезвредили два беспилотника, которые не сдетонировали
В результате российской атаки на Киев в четверг, 7 ноября, на крышу частного дома и пустырь упали два беспилотника, которые не взорвались. Правоохранители разрядили боевые части дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Обезвреживание российских беспилотников в Киеве
"Сегодня, во время атаки РФ на Киев, на крышу частного домовладения упал вражеский беспилотник, который не сдетонировал. На место происшествия немедленно выехали взрывотехники столичного главка полиции, которые осторожно разрядили в летательном аппарате боевую часть и сняли его с крыши", — говорится в сообщении.
Другой вражеский беспилотник, который не разорвался, упал на пустырь. Взрывотехники также разрядили его.
В Нацполиции отметили, что в случае обнаружения любых взрывоопасных или подозрительных предметов нужно сразу звонить в полицию.
Напомним, в ночь на 7 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона действовала в 11 областях.
Также в результате вражеской атаки в нескольких районах Киева упали обломки "шахедов".
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