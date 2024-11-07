У Києві знешкодили два безпілотники після російської атаки 7 листопада

Російський безпілотник, який не здетонував у Києві 7 листопада. Фото: Нацполіція

Внаслідок російської атаки на Київ у четвер, 7 листопада, на дах приватного будинку та пустир впали два безпілотники, які не вибухнули. Правоохоронці розрядили бойові частини дронів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Читайте також:

Знешкодження російських безпілотників у Києві

"Сьогодні, під час атаки РФ на Київ, на дах приватного домоволодіння впав ворожий безпілотник, який не здетонував. На місце події негайно виїхали вибухотехніки столичного главку поліції, які обережно розрядили у літальному апараті бойову частину та зняли його з даху", — йдеться у повідомленні.

Інший ворожий безпілотник, який не розірвався, впав на пустир. Вибухотехніки також розрядили його.

У Нацполіції зазначили, що у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних або підозрілих предметів потрібно одразу телефонувати до поліції.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона діяла в 11 областях.

Також внаслідок ворожої атаки у декількох районах Києва впали уламки "шахедів".