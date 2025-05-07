В Киеве обязали снести гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра

Гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве суд обязал снести гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра. Это решение стало ответом на иск прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 7 мая.

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Гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра

"При принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом частично удовлетворен иск прокурора и обязано коммерческую структуру снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и вернуть территориальной громаде земельный участок, на котором он находится", — говорится в сообщении.

Речь идет о комплексе, расположенном в прибрежной защитной полосе реки Днепр на земельном участке площадью 0,5 гектара стоимостью 3,2 миллиона гривен.

Физическое лицо, ссылаясь на решение районного суда, которое впоследствии было отменено, оформило право собственности на самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и передало его в уставный капитал общества.

Незаконное строительство и регистрация права собственности стали основанием для передачи обществу в 2018 году в аренду 0,5 га земли водного фонда, которая находится под особой государственной охраной и имеет ограничения на застройку.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

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