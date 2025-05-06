Метро Києва замовило офісні крісла на 1,4 млн грн

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило про закупівлю 590 одиниць меблів на суму 1,39 мільйона гривень. Серед них у закупівлях є план на 219 стільців і 371 офісне крісло.

Про це йдеться у тендері, який опублікували на сайті системи публічних закупівель ProZorro.

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Згідно з документацією тендеру, пропозиції від постачальників приймаються до 8 травня, коли заплановано і сам тендерний аукціон.

Тендер на закупівлю. Фото: скриншот

Серед переліку зазначається, що закупити мають 131 стілець типу 1, а також 88 типу 2, які мають сталевий каркас, пластикові заглушки та м’яке сидіння з оббивкою із шкірозамінника або тканини. Як припускається, саме ці моделі можуть бути призначені для розміщення пасажирів під час повітряних тривог — враховуючи, що метро слугує укриттям для тисяч людей.

Перелік крісел, які мають закупити за тендером. Фото: скриншот

Утім, більшість меблів — це не мобільні рішення для укриття, а доволі комфортні офісні крісла. За технічною документацією, ідеться про моделі з підлокітниками, механізмами регулювання висоти й нахилу спинки, газліфтами, функцією гойдання та декоративною прошивкою.

Усі ці параметри не відповідають характеристикам сидінь, які використовують під час перебування в укриттях, особливо з огляду на масовість та простоту обігу, яка потрібна в умовах надзвичайних ситуацій.

У Київському метро масово розікрали або поламали стільчики

Від початку повномасштабного вторгнення метро у Києві виконує не лише транспортну, а й захисну функцію. У періоди повітряних тривог у підземці одночасно можуть ховатися десятки тисяч людей.

Для цього, зокрема, у 2023 році Міжнародна організація з міграції передала понад 10 тисяч розкладних стільців та 3 тисячі ковдр і матраців. Проте на початок 2025 року в наявності залишилося менш ніж 4 тисячі стільців. Решта або зламані, або зникли. За словами працівників метрополітену, чимало стільців виносять після тривог, особливо ті, що без спинок.

У тендерній документації не зазначено, для яких саме цілей їх буде використано: для оновлення адміністративних приміщень метрополітену чи інших потреб. Водночас наявність вимог, які детально описують потрібний тип стільців та механізмів може свідчити, що крісла закуповують для офісних потреб.

Нагадаємо, також у Київському метрополітені оголосили тендер на закупівлю ламп.

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