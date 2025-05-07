У Києві зобовʼязали знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра

Готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві суд зобовʼязав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра. Це рішення стало відповіддю на позов прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у середу, 7 травня.

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Готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра

"За принципової позиції Київської міської прокуратури Північним апеляційним господарським судом частково задоволено позов прокурора та зобов’язано комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій він знаходиться", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про комплекс, розташований у прибережній захисній смузі річки Дніпро на земельній ділянці площею 0,5 гектара вартістю 3,2 мільйона гривень.

Фізична особа, посилаючись на рішення районного суду, яке згодом було скасоване, оформила право власності на самовільно збудований готельно-ресторанний комплекс і передала його до статутного капіталу товариства.

Незаконне будівництво та реєстрація права власності стали підставою для передачі товариству в 2018 році в оренду 0,5 га землі водного фонду, яка перебуває під особливою державною охороною та має обмеження на забудову.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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