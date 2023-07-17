В Киеве уничтожат старинное здание, где жил выдающийся музыкант
В центре Киева начали разбирать старинный дом 1899 года. В нем жил известный украинский музыкант.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Кто проживал в здании
Дом принадлежал выдающемуся украинскому музыканту 19 века Ивану Михайловскому.
Именно в этом двухэтажном здании по улице Ивана Франко, 26 жил музыкант-флейтист, профессор Иван Дмитриевич Михайловский.
Что говорят активисты
По словам активистов, с дома уже сняли кровлю — столетние деревянные доски с крыши — и демонтировали элементы исторического перекрытия стен.
По словам заместителя министра культуры и информационной политики Украины Екатерины Чуевой, здание должно было вроде бы реставрировать, но "сейчас стало понятно, что меняют всю начинку и крышу, как-будто, правда, не увеличивают этажность".
Благодаря быстрой реакции общества и городским властям работы удалось остановить.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 17 июля, в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.