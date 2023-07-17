В Киеве уничтожат старинное здание, где жил выдающийся музыкант

В Киеве уничтожат старинное здание, где жил величайший музыкант ХІХ века. Фото: соцсети

В центре Киева начали разбирать старинный дом 1899 года. В нем жил известный украинский музыкант.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Кто проживал в здании

Дом принадлежал выдающемуся украинскому музыканту 19 века Ивану Михайловскому.

Именно в этом двухэтажном здании по улице Ивана Франко, 26 жил музыкант-флейтист, профессор Иван Дмитриевич Михайловский.

В Киеве уничтожат старинное здание, где жил величайший музыкант ХІХ века. Фото: соцсети

Что говорят активисты

По словам активистов, с дома уже сняли кровлю — столетние деревянные доски с крыши — и демонтировали элементы исторического перекрытия стен.

По словам заместителя министра культуры и информационной политики Украины Екатерины Чуевой, здание должно было вроде бы реставрировать, но "сейчас стало понятно, что меняют всю начинку и крышу, как-будто, правда, не увеличивают этажность".

В Киеве уничтожат старинное здание, где жил величайший музыкант ХІХ века. Фото: соцсети

Благодаря быстрой реакции общества и городским властям работы удалось остановить.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 17 июля, в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.