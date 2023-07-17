Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве уничтожат старинное здание, где жил выдающийся музыкант arrow

В Киеве уничтожат старинное здание, где жил выдающийся музыкант

17 июля 2023 10:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве уничтожат старинное здание, где жил выдающийся музыкант
В Киеве уничтожат старинное здание, где жил величайший музыкант ХІХ века. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В центре Киева начали разбирать старинный дом 1899 года. В нем жил известный украинский музыкант.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Читайте также:

Кто проживал в здании

Дом принадлежал выдающемуся украинскому музыканту 19 века Ивану Михайловскому.

Именно в этом двухэтажном здании по улице Ивана Франко, 26 жил музыкант-флейтист, профессор Иван Дмитриевич Михайловский.

 

В Киеве уничтожат старинное здание, где жил величайший музыкант ХІХ века. Фото: соцсети

Что говорят активисты

По словам активистов, с дома уже сняли кровлю — столетние деревянные доски с крыши — и демонтировали элементы исторического перекрытия стен.

По словам заместителя министра культуры и информационной политики Украины Екатерины Чуевой, здание должно было вроде бы реставрировать, но "сейчас стало понятно, что меняют всю начинку и крышу, как-будто, правда, не увеличивают этажность".

 

В Киеве уничтожат старинное здание, где жил величайший музыкант ХІХ века. Фото: соцсети

Благодаря быстрой реакции общества и городским властям работы удалось остановить.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 17 июля, в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз