Взрывы в Киеве утром 26 сентября — что известно

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киеве снова раздались сегодня утром, 26 сентября. Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Звуки взрывов были слышны в столице около 10:01.

Пост о взрывах в Киеве. Фото: скриншот

В настоящее время ракетная опасность объявлена по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. Известно, что оккупанты запускали две ракеты "Кинжал".

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Киевской городской военной администрации опровергли информацию. Там заявили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали.

"По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось", — говорится в сообщении.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, захватчики в ночь на 26 сентября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Также обломки вражеского беспилотника упали в Киеве прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям.