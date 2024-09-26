Взрывы в Киеве утром 26 сентября — что известно

В Киеве снова слышны взрывы
Взрывы в Киеве снова раздались сегодня утром, 26 сентября. Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Киеве
Звуки взрывов были слышны в столице около 10:01.
В настоящее время ракетная опасность объявлена по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. Известно, что оккупанты запускали две ракеты "Кинжал".
Карта тревог выглядит так:
В Киевской городской военной администрации опровергли информацию. Там заявили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали.
"По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось", — говорится в сообщении.
Напомним, захватчики в ночь на 26 сентября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
Также обломки вражеского беспилотника упали в Киеве прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям.
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