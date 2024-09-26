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У Києві внаслідок падіння безпілотника ледь не вибухнув будинок

26 вересня 2024 07:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака БпЛА на Київ 26 вересня — які наслідки
Наслідки падіння уламків БпЛА у Києві. Фото: КМВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія запустила безпілотники по Києву та області в ніч на 26 вересня. Уламки одного з них впали прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень. Туди викликали екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та КМВА.

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Уламки безпілотника пошкодили газову трубу

Уламки безпілотника впали у Печерському районі Києва та пошкодили газову трубу — сталась розгерметизація на першому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку. Наразі на місці працюють екстрені служби.

Вибух у Києві 26 вересня
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Згодом з'явилась інформація про поранених. Внаслідок падіння безпілотника постраждала дитина — у неї численні різані рани, її госпіталізували.

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Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Також крім розгерметизації газової труби пошкоджено близько 20 автомобілів. 

Уламки від безпілотника виявили також на території дитячого садочку. 

Зазначимо, що у Києві через деякий час знову пролунали гучні вибухи.

Вночі, 26 вересня, повітряну тривогу оголошували у зв'язку з нальотом російських ударних дронів.  

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