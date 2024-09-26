Атака БпЛА на Київ 26 вересня — які наслідки

У Києві внаслідок падіння безпілотника ледь не вибухнув будинок
Росія запустила безпілотники по Києву та області в ніч на 26 вересня. Уламки одного з них впали прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень. Туди викликали екстрені служби.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та КМВА.
Уламки безпілотника пошкодили газову трубу
Уламки безпілотника впали у Печерському районі Києва та пошкодили газову трубу — сталась розгерметизація на першому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку. Наразі на місці працюють екстрені служби.
Згодом з'явилась інформація про поранених. Внаслідок падіння безпілотника постраждала дитина — у неї численні різані рани, її госпіталізували.
Також крім розгерметизації газової труби пошкоджено близько 20 автомобілів.
Уламки від безпілотника виявили також на території дитячого садочку.
Зазначимо, що у Києві через деякий час знову пролунали гучні вибухи.
Вночі, 26 вересня, повітряну тривогу оголошували у зв'язку з нальотом російських ударних дронів.
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