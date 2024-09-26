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У Києві знову чутно вибухи

26 вересня 2024 10:06
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Києві зранку 26 вересня — що відомо
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Києві знову пролунали сьогодні зранку, 26 вересня. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Звуки вибухів було чутно у столиці близько 10:01.

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Допис про вибухи в Києві. Фото: скриншот

Наразі ракетну небезпеку оголошено по всій території України через зліт МіГ-31К. Відомо, що окупанти запускали дві ракети "Кинджал".

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Київській міській військовій адміністрації спростували інформацію. Там заявили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали.

"По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося", — йдеться у повідомленні.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники у ніч проти 26 вересня атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Також уламки ворожого безпілотника впали у Києві прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень. 

Київ війна вибух обстріли повітряна тривога

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