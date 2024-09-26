Вибухи у Києві зранку 26 вересня — що відомо

У Києві знову чутно вибухи
Вибухи в Києві знову пролунали сьогодні зранку, 26 вересня. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи в Києві
Звуки вибухів було чутно у столиці близько 10:01.
Наразі ракетну небезпеку оголошено по всій території України через зліт МіГ-31К. Відомо, що окупанти запускали дві ракети "Кинджал".
Карта тривог має такий вигляд:
У Київській міській військовій адміністрації спростували інформацію. Там заявили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали.
"По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, загарбники у ніч проти 26 вересня атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.
Також уламки ворожого безпілотника впали у Києві прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень.
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