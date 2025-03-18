В Киеве снова слышны взрывы
Во вторник, 18 марта, в Киеве прогремели взрывы. В городе работает ПВО из-за вражеской атаки.
Об этом сообщает канал Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Киева
"В Киеве снова раздается серия взрывов!" — говорится в сообщении.
Кроме того, городской голова Виталий Кличко написал, что в столице работает ПВО.
"На правом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях"" —написал он.
Где объявили тревогу
По состоянию на 20:30 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что сегодня в Киеве уже прогремели взрывы. Известно, что в столице работает противовоздушная оборона.
Также около 20:24 звуки взрывов были слышны в Киевской области. В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
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