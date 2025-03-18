В Киеве снова слышны взрывы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Во вторник, 18 марта, в Киеве прогремели взрывы. В городе работает ПВО из-за вражеской атаки.

Об этом сообщает канал Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно об обстреле Киева

"В Киеве снова раздается серия взрывов!" — говорится в сообщении.

Кроме того, городской голова Виталий Кличко написал, что в столице работает ПВО.

"На правом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях"" —написал он.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:30 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня в Киеве уже прогремели взрывы. Известно, что в столице работает противовоздушная оборона.

Также около 20:24 звуки взрывов были слышны в Киевской области. В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.