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В Киеве снова раздаются взрывы

25 ноября 2023 07:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве снова раздаются взрывы
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Местные жители Киева сообщают о взрывах в городе. В настоящее время продолжается угроза применения вражеских БпЛА.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Отмечается, что "шахеды" зафиксированы над жилым массивом Позняки.

взрывы в городе
Скриншот сообщения из Telegram "Левый берег Киев"

В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ сообщают о по меньшей мере трех ударных дронах, которые запустил враг на территорию Киева и области.

"Идет боевая работа! Оставайтесь в укрытии", — подчеркнули в сообщении.

взрывы в городе
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Ранее в ведомстве предупреждали о нескольких группах беспилотников, которые двигались в направлении Киева с северо-восточного направления.

взрывы в городе
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в Киеве обломок вражеского беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе города. В настоящее время спасатели направляются к месту попадания.

Также мы писали, что в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.

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