В Киеве снова раздаются взрывы
Местные жители Киева сообщают о взрывах в городе. В настоящее время продолжается угроза применения вражеских БпЛА.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Что известно по состоянию на сейчас
Отмечается, что "шахеды" зафиксированы над жилым массивом Позняки.
В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ сообщают о по меньшей мере трех ударных дронах, которые запустил враг на территорию Киева и области.
"Идет боевая работа! Оставайтесь в укрытии", — подчеркнули в сообщении.
Ранее в ведомстве предупреждали о нескольких группах беспилотников, которые двигались в направлении Киева с северо-восточного направления.
Напомним, в Киеве обломок вражеского беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе города. В настоящее время спасатели направляются к месту попадания.
Также мы писали, что в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.
Читайте Новини.LIVE!