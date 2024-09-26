Взрывы в Киеве утром 26 сентября — враг атакует ракетами

В Киеве снова раздаются взрывы — оккупанты запустили ракеты
26 сентября 2024 10:59
Дым после обстрела после обстрела. Фото иллюстративное: скриншот
Взрывы в Киеве слышны сегодня утром, 26 сентября. Российские оккупанты запустили ракеты "Кинжал".
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
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Взрывы в Киеве
"Взрывы в Киеве!" — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за пусков "Кинжалов" с российского самолета МиГ-31К.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 сентября в очередной раз атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
Также обломки вражеского беспилотника упали в Киеве прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям.
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