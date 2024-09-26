Вибухи у Києві зранку 26 вересня — ворог атакує ракетами

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Вибухи у Києві чутно зранку, 26 вересня. Російські окупанти запустили ракети "Кинджал".

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Вибухи в Києві

"Вибухи у Києві!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Києві. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій території України через пуски "Кинджалів" з російського літака МіГ-31К.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 26 вересня вкотре атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Також уламки ворожого безпілотника впали у Києві прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень.