Вибухи у Києві зранку 26 вересня — ворог атакує ракетами

У Києві знову лунають вибухи — окупанти запустили ракети
26 вересня 2024 10:59
Термінова новина
Вибухи у Києві чутно зранку, 26 вересня. Російські окупанти запустили ракети "Кинджал".
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
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Вибухи в Києві
"Вибухи у Києві!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій території України через пуски "Кинджалів" з російського літака МіГ-31К.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 26 вересня вкотре атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.
Також уламки ворожого безпілотника впали у Києві прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень.
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