Взрывы в Киеве 19 апреля — какая угроза

В Киеве снова раздаются взрывы — зафиксирован вражеский дрон
Взрывы в Киеве прогремели вечером, 19 апреля. В небе зафиксирован российский беспилотник.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киеве
"В столице работает ПВО по вражескому БпЛА", — говорится в сообщении.
Людей призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". Однако сейчас тревога объявлена в нескольких областях Украины.
Кроме того, взрывы раздавались в Киевской области. Там также работали силы противовоздушной обороны.
Читайте Новини.LIVE!