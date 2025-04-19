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В Киеве снова раздаются взрывы — зафиксирован вражеский дрон

19 апреля 2025 17:37
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Киеве 19 апреля — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Hatem Khaled
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 19 апреля. В небе зафиксирован российский беспилотник.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

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"В столице работает ПВО по вражескому БпЛА", — говорится в сообщении.

Людей призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 19 квітня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". Однако сейчас тревога объявлена в нескольких областях Украины.

Кроме того, взрывы раздавались в Киевской области. Там также работали силы противовоздушной обороны.

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