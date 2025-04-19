Вибухи у Києві та області 19 квітня

Дим внаслідок вибухів. Фото: ДСНС

Вдень, 19 квітня, у Києві та області оголосили повітряну тривогу. У столиці та на Київщині лунають вибухи. Це відбувається на тлі оголошення Путіним Великоднього "перемир'я".

Про це повідомили у Київській ОВА у Telegram.

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Скриншот повідомлення КОВА/Telegram

Вибухи у Києві та області на тлі Великоднього "перемир'я" Путіна — деталі

У суботу вдень, 19 квітня, у Києві та області оголосили повітряну тривогу через російські безпілотники. Це сталося на тлі заяв Путіна про так зване "Великоднє перемир'я".

Жителі Київщини та столиці чули потужні вибухи. Повідомлялося, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що повітряна тривога у Київській області через ракетну небезпеку та російський БпЛА.

"Ракетна небезпека, Київщина. В небі також присутній ворожий БпЛА", — написав Коваленко.

Скриншот повідомлення керівника ЦПД/Telegram

Нагадаємо, що 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "Великоднє перемирʼя". Він сказав, що нібито війська РФ зупиняють всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Зокрема, 18 квітня, російські окупанти знову атакували Сумську область. Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі.