Воздушная тревога в Киеве 24 октября утром

В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Киеве была объявлена утром 24 октября. Это уже не первая тревога за сегодняшнюю ночь.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Сигнал тревоги в Киеве 24 октября
"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 05:38.
Что стало причиной сигнала, официальной информации пока нет. Однако по неофициальным данным, тревогу снова объявили из-за вражеских дронов.
Где объявили воздушную тревогу Украины
По состоянию на 05:44 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Она была связана с ударными беспилотниками, запущенными Россией.
Кроме того, мы писали, что в столице были слышны взрывы. Силы ПВО работали по вражеским целям в небе.
Читайте Новини.LIVE!