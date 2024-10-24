Воздушная тревога в Киеве 24 октября утром

Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Киеве была объявлена утром 24 октября. Это уже не первая тревога за сегодняшнюю ночь.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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Сигнал тревоги в Киеве 24 октября

"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 05:38.

Что стало причиной сигнала, официальной информации пока нет. Однако по неофициальным данным, тревогу снова объявили из-за вражеских дронов.

Где объявили воздушную тревогу Украины

По состоянию на 05:44 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Она была связана с ударными беспилотниками, запущенными Россией.

Кроме того, мы писали, что в столице были слышны взрывы. Силы ПВО работали по вражеским целям в небе.