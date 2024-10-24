Повітряна тривога у Києві 24 жовтня зранку

У Києві знову оголосили повітряну тривогу
24 жовтня 2024 05:44
Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Повітряну тривогу у Києві оголосили зранку 24 жовтня. Це вже не перша тривога за сьогоднішню ніч.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Читайте також:
Сигнал тривоги у Києві 24 жовтня
"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 05:38.
Що стало причиною сигналу, офіційної інформації поки немає. Однак за неофіційними даними, тривогу знову оголосили через ворожі дрони.
Де оголосили повітряну тривогу Україні
Станом на 05:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що вночі у Києві вже оголошували тривогу. Вона була пов'язана з ударними безпілотниками, які запустила Росія.
Крім того ми писали, що у столиці було чути вибухи. Сили ППО працювали по ворожим цілям у небі.
Читайте Новини.LIVE!