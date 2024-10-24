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У Києві знову оголосили повітряну тривогу

24 жовтня 2024 05:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві 24 жовтня зранку
Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у Києві оголосили зранку 24 жовтня. Це вже не перша тривога за сьогоднішню ніч.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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Сигнал тривоги у Києві 24 жовтня

"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 05:38.

Що стало причиною сигналу, офіційної інформації поки немає. Однак за неофіційними даними, тривогу знову оголосили через ворожі дрони.

Де оголосили повітряну тривогу Україні

Станом на 05:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі у Києві вже оголошували тривогу. Вона була пов'язана з ударними безпілотниками, які запустила Росія.

Крім того ми писали, що у столиці було чути вибухи. Сили ППО працювали по ворожим цілям у небі.

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