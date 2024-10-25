Воздушная тревога в Киеве 25 октября

В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Киеве снова объявили в ночь на 25 октября. Военные предупреждали, что в направлении Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал тревоги в Киеве 25 октября
"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 03:10.
Перед этим в 02:41 военные писали, что несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевской.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:10 сигнал воздушной тревоги объявили в большинстве областей Украины.
Напомним, что в эту ночь воздушная тревога была уже как в Киеве, так и в Киевской области. В частности, в регионе были слышны взрывы. По вражеским дронам, которые зафиксировали в области, работали силы ПВО.
Также мы писали, что позже взрывы раздавались уже непосредственно в Киеве. Силы ПВО также сбивали дроны.
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