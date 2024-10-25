Воздушная тревога в Киеве 25 октября

Дрон россиян над городом. Иллюстративное фото: X (бывший Twitter)

Воздушную тревогу в Киеве снова объявили в ночь на 25 октября. Военные предупреждали, что в направлении Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Сигнал тревоги в Киеве 25 октября

"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 03:10.

Перед этим в 02:41 военные писали, что несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевской.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:10 сигнал воздушной тревоги объявили в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в эту ночь воздушная тревога была уже как в Киеве, так и в Киевской области. В частности, в регионе были слышны взрывы. По вражеским дронам, которые зафиксировали в области, работали силы ПВО.

Также мы писали, что позже взрывы раздавались уже непосредственно в Киеве. Силы ПВО также сбивали дроны.