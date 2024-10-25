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У Києві знову оголосили повітряну тривогу

25 жовтня 2024 03:16
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві 25 жовтня
Дрон росіян над містом. Ілюстративне фото: X (колишній Twitter)
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у Києві знову оголосили в ніч проти 25 жовтня. Військові попереджали, що у напрямку Київської області було зафіксовано ворожі безпілотники.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Сигнал тривоги у Києві 25 жовтня

"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 03:10.

Перед цим, о 02:41 військові писали, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області у напрямку Київської.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:10 сигнал повітряної тривоги оголосили у більшості областей України.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі повітряна тривога була вже як у Києві, так і в Київській області. Зокрема, в регіоні було чути вибухи. По ворожим дронам, які зафіксували в області, працювали сили ППО.

Також ми писали, що пізніше вибухи лунали вже безпосередньо у Києві. Сили ППО також збивали дрони.

дрон Шахід-136 Київ ППО війна в Україні Росія повітряна тривога

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