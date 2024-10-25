Повітряна тривога у Києві 25 жовтня

У Києві знову оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві знову оголосили в ніч проти 25 жовтня. Військові попереджали, що у напрямку Київської області було зафіксовано ворожі безпілотники.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у Києві 25 жовтня
"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 03:10.
Перед цим, о 02:41 військові писали, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області у напрямку Київської.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:10 сигнал повітряної тривоги оголосили у більшості областей України.
Нагадаємо, що цієї ночі повітряна тривога була вже як у Києві, так і в Київській області. Зокрема, в регіоні було чути вибухи. По ворожим дронам, які зафіксували в області, працювали сили ППО.
Також ми писали, що пізніше вибухи лунали вже безпосередньо у Києві. Сили ППО також збивали дрони.
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