Ухудшение качества воздуха в Киеве 2 октября — где больше всего пыли

В Киеве снова ухудшилось качество воздуха — в каких районах фиксируется много пыли
В Киеве в среду, 2 октября, снова ухудшилось состояние воздуха. Повышенная концентрация пыли зафиксирована в трех районах столицы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.
Качество воздуха в Киеве
Повышенная концентрация взвешенных частиц зафиксирована в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах.
На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности:
- проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха — 77 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 77 (высокий уровень);
- ул. Туровская, 28 — индекс качества 60 (средний уровень);
- проспект Берестейский, 97 — индекс качества 2 (очень низкий уровень);
- ул. Китаевская, 22 — индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 — индекс качества 68 (средний уровень);
- Архитектора Вербицкого, 26 — индекс качества воздуха 70 (средний уровень).
Медики советуют не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна, отказаться от физической активности на открытом воздухе, а также много пить воды.
Напомним, 30 сентября в Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха из-за пыли, которую принесло из Каспийского региона. Такая ситуация продлится несколько дней.
Также пылевая буря накрыла ряд украинских городов. В сети публиковали видео.
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