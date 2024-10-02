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В Киеве снова ухудшилось качество воздуха — в каких районах фиксируется много пыли

2 октября 2024 16:55
Аркадий Пастула - Редактор
Ухудшение качества воздуха в Киеве 2 октября — где больше всего пыли
Киев накрыл смог. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве в среду, 2 октября, снова ухудшилось состояние воздуха. Повышенная концентрация пыли зафиксирована в трех районах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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Повышенная концентрация взвешенных частиц зафиксирована в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности:

  • проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха — 77 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 77 (высокий уровень);
  • ул. Туровская, 28 — индекс качества 60 (средний уровень);
  • проспект Берестейский, 97 — индекс качества 2 (очень низкий уровень);
  • ул. Китаевская, 22 — индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 — индекс качества 68 (средний уровень);
  • Архитектора Вербицкого, 26 — индекс качества воздуха 70 (средний уровень).
Состояние воздуха в Киеве 2 октября
Качество воздуха в Киеве. Фото: КГВА

Медики советуют не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна, отказаться от физической активности на открытом воздухе, а также много пить воды.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 30 сентября в Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха из-за пыли, которую принесло из Каспийского региона. Такая ситуация продлится несколько дней.

Также пылевая буря накрыла ряд украинских городов. В сети публиковали видео.

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