Погіршення якості повітря в Києві 2 жовтня — де найбільше пилу

У Києві знову погіршилась якість повітря — в яких районах фіксується багато пилу
У Києві у середу, 2 жовтня, знову погіршився стан повітря. Підвищену концентрацію пилу зафіксовано у трьох районах столиці.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.
Якість повітря в Києві
Підвищена концентрація зважених часток зафіксовано у Подільському, Шевченківському та Голосіївському районах.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються такі показники забрудненості:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря — 77 (високий рівень забрудненості);
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 77 (високий рівень);
- вул. Турівська, 28 — індекс якості 60 (середній рівень);
- проспект Берестейський, 97 — індекс якості 2 (дуже низький рівень);
- вул. Китаївська, 22 — індекс якості 75 (високий рівень забрудненості);
- вул. Харківське шосе, 7/1 — індекс якості 68 (середній рівень);
- вул. Архітектора Вербицького, 26 — індекс якості повітря 70 (середній рівень).
Медики радять не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі, а також пити багато води.
Нагадаємо, 30 вересня у Києві фіксувалося погіршення якості повітря через пил, який принесло з Каспійського регіону. Така ситуація триватиме кілька днів.
Також пилова буря накрила низку українських міст. У мережі публікували відео.
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