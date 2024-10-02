Погіршення якості повітря в Києві 2 жовтня — де найбільше пилу

Київ накрив смог. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у середу, 2 жовтня, знову погіршився стан повітря. Підвищену концентрацію пилу зафіксовано у трьох районах столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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Якість повітря в Києві

Підвищена концентрація зважених часток зафіксовано у Подільському, Шевченківському та Голосіївському районах.

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються такі показники забрудненості:

проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря — 77 (високий рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 77 (високий рівень);

вул. Турівська, 28 — індекс якості 60 (середній рівень);

проспект Берестейський, 97 — індекс якості 2 (дуже низький рівень);

вул. Китаївська, 22 — індекс якості 75 (високий рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 — індекс якості 68 (середній рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 — індекс якості повітря 70 (середній рівень).

Якість повітря в Києві. Фото: КМВА

Медики радять не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі, а також пити багато води.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 вересня у Києві фіксувалося погіршення якості повітря через пил, який принесло з Каспійського регіону. Така ситуація триватиме кілька днів.

Також пилова буря накрила низку українських міст. У мережі публікували відео.