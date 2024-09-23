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В Киеве снова ухудшилось состояние качества воздуха

23 сентября 2024 10:38
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Загрязнение воздуха в Киеве - какая ситуация по состоянию на 23 сентября
Центральная улица Киева. Фото: КГГА, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

По состоянию на 23 сентября в Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Гражданам рекомендуют принимать меры безопасности, такие как избегание пребывания на улице, поддержание водного баланса и использование масок.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды в Telegram.

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По данным Минприроды, по состоянию на утро 23 сентября в Киеве и пригороде наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высок. Радиационный фон по всему городу — в норме.

Причина остается той же, что и раньше — горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.

Отмечается, что показатели не критические, поэтому ограничение времени пребывания на улице не является обязательным, однако обращать внимание на самочувствие все же нужно.

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье в этот период нужно соблюдать определенные меры безопасности:

  • По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно в периоды интенсивного дыма.
  • Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.
  • Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
  • Используйте маску или респиратор, а также воздухоочиститель.
  • Используйте воздухоочистители.
  • Делайте влажную уборку помещений.

"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", — говорится в сообщении.

Загрязнение воздуха в Киеве
Сообщение Минприроды. Фото: скриншот

Киев на 12 месте в рейтинге "городов-лидеров" из загрязненного воздуха.

Рейтинг загрязнения воздуха в мире
Рейтинг городов с высокими показателями загрязнения воздуха в мире. Фото: IQAir

Напомним, в ряде регионов Украины фиксируют ухудшение качества воздуха. Семейный врач Артем Кардаш посоветовал, как снизить влияние загрязненного воздуха на здоровье.

Ранее мы также писали о том, что состояние воды в поверхностных водоемах Киева не соответствует нормативам, определенным Министерством здравоохранения.

Киев воздух КГГА экологическая угроза экология

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