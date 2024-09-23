Забруднення повітря в Києві — яка ситуація станом на 23 вересня

У Києві знову погіршився стан якості повітря
Станом на 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря. Громадянам рекомендують вживати заходів безпеки, таких як уникання перебування на вулиці, підтримання водного балансу та використання масок.
Про це повідомила пресслужба Міндовкілля у Telegram.
Яка ситуація із забрудненням повітря у столиці
За даними Міндовкілля, станом на ранок 23 вересня у Києві та передмісті спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.
Причина залишається тією ж, що і раніше — горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.
Зазначається, що показники не критичні, тому обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковий, проте звертати увагу на самопочуття все ж потрібно.
Для того, аби зменшити негативний вплив на здоров’я у цей період потрібно дотримуватися певних заходів безпеки:
- За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
- Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
- Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
- Використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.
- Використовуйте очисники повітря.
- Робіть вологе прибирання приміщень.
"Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем", — йдеться у повідомленні.
Наразі Київ на 12 місці в рейтингу "міст-лідерів" із забрудненого повітря.
Нагадаємо, у низці регіонів України фіксують погіршення якості повітря. Сімейний лікар Артем Кардаш порадив, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я.
Раніше ми також писали про те, що стан води у поверхневих водоймах Києва не відповідає нормативам, визначеним Міністерством охорони здоров'я.
Читайте Новини.LIVE!