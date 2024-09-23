Забруднення повітря в Києві — яка ситуація станом на 23 вересня

Центральна вулиця Києва. Фото: КМДА, Telegram

Станом на 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря. Громадянам рекомендують вживати заходів безпеки, таких як уникання перебування на вулиці, підтримання водного балансу та використання масок.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля у Telegram.

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За даними Міндовкілля, станом на ранок 23 вересня у Києві та передмісті спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.

Причина залишається тією ж, що і раніше — горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.

Зазначається, що показники не критичні, тому обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковий, проте звертати увагу на самопочуття все ж потрібно.

Для того, аби зменшити негативний вплив на здоров’я у цей період потрібно дотримуватися певних заходів безпеки:

За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.

Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.

Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.

Використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.

Використовуйте очисники повітря.

Робіть вологе прибирання приміщень.

"Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем", — йдеться у повідомленні.

Допис Міндовкілля. Фото: скриншот

Наразі Київ на 12 місці в рейтингу "міст-лідерів" із забрудненого повітря.

Рейтинг місць із найвищими показниками забруднення повітря у світі. Фото: IQAir

Нагадаємо, у низці регіонів України фіксують погіршення якості повітря. Сімейний лікар Артем Кардаш порадив, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я.

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