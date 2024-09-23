Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві знову погіршився стан якості повітря arrow

У Києві знову погіршився стан якості повітря

23 вересня 2024 10:38
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Забруднення повітря в Києві — яка ситуація станом на 23 вересня
Центральна вулиця Києва. Фото: КМДА, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Станом на 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря. Громадянам рекомендують вживати заходів безпеки, таких як уникання перебування на вулиці, підтримання водного балансу та використання масок.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля у Telegram.

Читайте також:

Яка ситуація із забрудненням повітря у столиці

За даними Міндовкілля, станом на ранок 23 вересня у Києві та передмісті спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі. 

Причина залишається тією ж, що і раніше — горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.

Зазначається, що показники не критичні, тому обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковий, проте звертати увагу на самопочуття все ж потрібно.

Для того, аби зменшити негативний вплив на здоров’я  у цей період потрібно дотримуватися певних заходів безпеки:

  • За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму. 
  • Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
  • Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
  • Використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря. 
  • Використовуйте очисники повітря.
  • Робіть вологе прибирання приміщень.

"Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем", — йдеться у повідомленні.

Забруденення повітря в Києві
Допис Міндовкілля. Фото: скриншот

Наразі Київ на 12 місці в рейтингу "міст-лідерів" із забрудненого повітря.

Рейтинг забруднення повітря у світі
Рейтинг місць із найвищими показниками забруднення повітря у світі. Фото: IQAir

Нагадаємо, у низці регіонів України фіксують погіршення якості повітря. Сімейний лікар Артем Кардаш порадив, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я.

Раніше ми також писали про те, що стан води у поверхневих водоймах Києва не відповідає нормативам, визначеним Міністерством охорони здоров'я.

Київ повітря КМДА екологічна загроза екологія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:49 Росіяни атакували Куп'янськ — є загибла

11:47 Покваптесь з виїздом за кордон — затори на трасі Одеса — Рені

11:42 Відмова в обміні валюти — які проблеми можуть чекати на долари 2006 року

11:36 У шістьох областях відключили світло через обстріли окупантів

11:31 Дочка Суркіса чекає на дитину від футболіста Динамо — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:30 Загроза все ж залишається — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:17 Загроза для Одещини — у Чорному морі чергує російський ракетоносій

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

11:12 Залишилося два дні — українці можуть отримати 21 тис. грн допомоги

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

11:49 Росіяни атакували Куп'янськ — є загибла

11:47 Покваптесь з виїздом за кордон — затори на трасі Одеса — Рені

11:42 Відмова в обміні валюти — які проблеми можуть чекати на долари 2006 року

11:36 У шістьох областях відключили світло через обстріли окупантів

11:31 Дочка Суркіса чекає на дитину від футболіста Динамо — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:30 Загроза все ж залишається — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:17 Загроза для Одещини — у Чорному морі чергує російський ракетоносій

11:12 Залишилося два дні — українці можуть отримати 21 тис. грн допомоги

10:51 Зарплати у понад 8 тис. євро — де в Європі найвищі доходи

10:46 Під Одесою згорів будинок відпочинку — подробиці

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті