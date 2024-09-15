Якість води у Києві не відповідає стандартам

Озеро у Києві. Фото: Fish Industry

У Києві перевірка якості води відбувається щодня. Наразі стан води у поверхневих водоймах не відповідає нормативам, визначеним Міністерством охорони здоров'я.

Таку відповідь дали у Київському міському центрі контролю та профілактики МОЗ України на інформаційний запит Новини.LIVE у неділю, 15 вересня.

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Перевірка води відбувається щодня

"Ситуація з якістю води в місті Києві на сьогоднішній час залишається

стабільною. Нашою установою, щоденно в визначених точках, здійснюється контроль якості води поверхневих водойм та питної води централізованого водопостачання", — говориться у повідомленні.

В установі повідомили, що за результатами проведених досліджень води поверхневих водойм дещо підвищувалися концентрація марганцю, запах, індекс лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП).

Зазначається, що ці показники не відповідають вимогам МОЗ щодо гігієнічних нормативів якості води у водних об'єктах, тож використовувати таку воду для пиття чи господарсько-побутових потреб не варто.

Також у Центрі контролю пояснили, що ситуація щодо підвищеного індексу ЛКП пов'язана підвищеною температурою повітря довкілля (+30 °C та вище), за якої відбувається зростання кількості мікроорганізмів лактозопозитивної кишкової палички.

"Це свідчить про бактеріальне забруднення водойми в літній період року

(жовтий колір, на поверхні водойми плівка)", — зазначили у Центрі контролю.

Відповідь на запит Новини.LIVE. Фото: скриншот