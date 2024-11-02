Взрывы в Киеве утром 2 ноября — что известно

Дым над городом после взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киеве раздались утром, 2 ноября. Российские оккупанты атакуют столицу беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Попко отметил, что воздушная тревога в Киеве продолжается.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 2 ноября Киев снова подвергся российской атаке. Кроме Соломенского района, обломки беспилотника упали в Святошинском районе, вызвав пожар в многоэтажном жилом доме.

Также киевляне жалуются на проблемы с электроснабжением. Известно, что возникли перепады напряжения.