Взрывы в Киеве утром 2 ноября — что известно

В Киеве снова раздались мощные взрывы
Взрывы в Киеве раздались утром, 2 ноября. Российские оккупанты атакуют столицу беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Взрывы в Киеве
Попко отметил, что воздушная тревога в Киеве продолжается.
"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 2 ноября Киев снова подвергся российской атаке. Кроме Соломенского района, обломки беспилотника упали в Святошинском районе, вызвав пожар в многоэтажном жилом доме.
Также киевляне жалуются на проблемы с электроснабжением. Известно, что возникли перепады напряжения.
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