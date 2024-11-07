Взрывы в Киеве 7 ноября — Россия запустила дроны

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Утром 7 ноября в Киеве раздалось несколько мощных взрывов. Российская армия выпустила по Украине ударные дроны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в Киеве 7 ноября

В Киеве и области около 09:17 объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БпЛА. Воздушные силы предупреждали о движении дронов с восточного направления.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго после этого местные паблики и СМИ сообщили, что в столице прогремели взрывы. По предварительной информации, работала противовоздушная оборона.

Скриншот сообщения Андрея Цаплиенко

В то же время мониторинговые каналы писали, что вражеские "шахеды" пролетали над центром Киева и правобережьем города.

Скриншот сообщений мониторингового канала

В настоящее время местные власти не комментировали ситуацию в городе.

Напомним, россияне также атаковали Киев этой ночью. В результате обстрелов в пяти районах столицы зафиксировано падение обломков.

Кроме того, в окрестностях Чернигова был зафиксирован взрыв российской крылатой ракеты. Пока известно о двух пострадавших.