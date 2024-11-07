Вибухи у Києві 7 листопада — Росія запустила дрони

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Зранку 7 листопада у Києві пролунало кілька потужних вибухів. Російська армія випустила по Україні ударні дрони.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи у Києві 7 листопада

У Києві та області близько 09:17 оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА. Повітряні сили попереджали про рух дронів зі східного напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Незадовго після цього місцеві пабліки та ЗМІ повідомили, що у столиці пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працювала протиповітряна оборона.

Скриншот допису Андрія Цаплієнка

Водночас моніторингові канали писали, що ворожі "шахеди" пролітали над центром Києва та правобережжям міста.

Скриншот дописів моніторингово каналу

Наразі місцева влада не коментувала ситуацію в місті.

Нагадаємо, росіяни також атакували Київ цієї ночі. Внаслідок обстрілів у п'ятьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Крім того, на околицях Чернігова було зафіксовано вибух російської крилатої ракети. Наразі відомо про двох постраждалих.