Вибухи у Києві 7 листопада — Росія запустила дрони

У Києві знову пролунали вибухи
Зранку 7 листопада у Києві пролунало кілька потужних вибухів. Російська армія випустила по Україні ударні дрони.
Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи у Києві 7 листопада
У Києві та області близько 09:17 оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА. Повітряні сили попереджали про рух дронів зі східного напрямку.
Незадовго після цього місцеві пабліки та ЗМІ повідомили, що у столиці пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працювала протиповітряна оборона.
Водночас моніторингові канали писали, що ворожі "шахеди" пролітали над центром Києва та правобережжям міста.
Наразі місцева влада не коментувала ситуацію в місті.
Нагадаємо, росіяни також атакували Київ цієї ночі. Внаслідок обстрілів у п'ятьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.
Крім того, на околицях Чернігова було зафіксовано вибух російської крилатої ракети. Наразі відомо про двох постраждалих.
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