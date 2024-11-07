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У Києві знову пролунали вибухи

7 листопада 2024 09:28
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Києві 7 листопада — Росія запустила дрони
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Зранку 7 листопада у Києві пролунало кілька потужних вибухів. Російська армія випустила по Україні ударні дрони.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи у Києві 7 листопада

У Києві та області близько 09:17 оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА. Повітряні сили попереджали про рух дронів зі східного напрямку.

вибухи у Києві 7 листопада
Скриншот допису Повітряних сил

Незадовго після цього місцеві пабліки та ЗМІ повідомили, що у столиці пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працювала протиповітряна оборона.

робота ППО у Києві 7 листопада
Скриншот допису Андрія Цаплієнка

Водночас моніторингові канали писали, що ворожі "шахеди" пролітали над центром Києва та правобережжям міста. 

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Скриншот дописів моніторингово каналу

Наразі місцева влада не коментувала ситуацію в місті. 

Нагадаємо, росіяни також атакували Київ цієї ночі. Внаслідок обстрілів у п'ятьох районах столиці зафіксовано падіння уламків. 

Крім того, на околицях Чернігова було зафіксовано вибух російської крилатої ракети. Наразі відомо про двох постраждалих.

Київ вибух обстріли війна в Україні дрони

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