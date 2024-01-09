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В Киеве снова зафиксировали вспышку коронавируса — какой уровень заболеваемости

9 января 2024 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве снова зафиксировали вспышку коронавируса — какой уровень заболеваемости
Женщина больна гриппом. Фото: medplatforma
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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В КМВА рассказали, что в Киеве за неделю зафиксировали 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

"В результате болезни десять взрослых скончались в больницах. А вообще по Украине за последние три месяца ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали киевлян придерживаться рекомендаций Министерства Здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения, в частности, маскового режима и вакцинации.

"Самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок. В 2024 прививки против коронавируса остаются безвозмездными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адресах и графике работы можно найти на сайте Минздрава (или позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 602019)", — напомнила в КМВА.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает снова соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы помешать новому распространению вируса COVID-19. В связи с этим киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей.

Также мы писали, что ВОЗ сообщает, что в период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года наблюдался рост количества случаев COVID-19 на 52% по сравнению с предыдущим месяцем. Было зафиксировано более 850 тысяч новых инфекций.

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