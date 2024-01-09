У Києві знову зафіксували спалах коронавірусу — який рівень захворюваності

Жінка хвора на грип. Фото: medplatforma

За перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА розповіли, що у Києві за тиждень зафіксували 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти.

"Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях. А взагалі по Україні за останні три місяці на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей", — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали киян дотримуватися рекомендацій Міністерства Охорони Здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема маскового режиму та вакцинації.

"Найголовнішим захистом проти COVID-19 є курс із трьох щеплень. У 2024 щеплення проти коронавірусу залишаються безоплатними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти на сайті МОЗ (або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 602019)", — нагадила у КМВА.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає знову дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції, щоб завадити новому поширенню вірусу COVID-19. У зв'язку з цим киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей.

Також ми писали, що ВООЗ повідомляє, що в період з 20 листопада до 17 грудня 2023 року спостерігалося зростання кількості випадків COVID-19 на 52% порівняно з попереднім місяцем. Було зафіксовано понад 850 тисяч нових інфекцій.