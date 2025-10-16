Видео
Україна
В Киеве снова ввели аварийные отключения света

В Киеве снова ввели аварийные отключения света

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 15:49
обновлено: 16:07
Отсутствие света в Киеве 16 октября — введены аварийные отключения
Срочная новость

В Киеве в четверг, 16 октября, снова ввели аварийные отключения света. Сейчас фиксируется сложная ситуация в энергосистеме после российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Киеве

"По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Кроме того, аварийные отключения света введены также в Киевской области.

В случае изменений ДТЭК обещает оперативно сообщать в Telegram-канале.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот
null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 16 октября на Киевщине уже вводили аварийные отключения света, которые впоследствии отменили.

Кроме того, генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко оценила ситуацию в энергосистеме накануне зимы.

Киев электроэнергия электроснабжение ДТЭК отключения света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
