Отсутствие света в Киеве 16 октября — введены аварийные отключения

В Киеве в четверг, 16 октября, снова ввели аварийные отключения света. Сейчас фиксируется сложная ситуация в энергосистеме после российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Кроме того, аварийные отключения света введены также в Киевской области.

В случае изменений ДТЭК обещает оперативно сообщать в Telegram-канале.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 16 октября на Киевщине уже вводили аварийные отключения света, которые впоследствии отменили.

Кроме того, генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко оценила ситуацию в энергосистеме накануне зимы.