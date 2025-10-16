Отсутствие света в Киеве 16 октября — введены аварийные отключения

В Киеве снова ввели аварийные отключения света
В Киеве в четверг, 16 октября, снова ввели аварийные отключения света. Сейчас фиксируется сложная ситуация в энергосистеме после российских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве
"По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения", — говорится в сообщении.
Кроме того, аварийные отключения света введены также в Киевской области.
В случае изменений ДТЭК обещает оперативно сообщать в Telegram-канале.
Напомним, 16 октября на Киевщине уже вводили аварийные отключения света, которые впоследствии отменили.
Кроме того, генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко оценила ситуацию в энергосистеме накануне зимы.
